Москва, 17 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Банк России не планирует дополнительных мер в направлении валютных ограничений. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Может быть, какой-то «тюнинг»… Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась», — сказала Набиуллина.

Согласно заявлению Набиуллиной, на фоне санкций пришлось ввести жесткие валютные ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке. После того, как ситуация более-менее успокоилась, ЦБ убрал значительную часть валютных ограничений.

«В условиях жестких валютных ограничений затруднена внешнеэкономическая деятельность», — добавила председатель регулятора.

В апреле Набиуллина подчеркнула, что полная отмена мер валютного контроля в настоящее время невозможна, они нужны для защиты от санкционного давления.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года ЦБ на шесть месяцев ограничил оборот наличной валюты в стране на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке. Затем ограничения продлевались. Указом президента Владимира Путина запрещён вывоз из России наличной валюты в сумме более $10 тысяч. Банковский регулятор может в ряде случаев выдать разрешение на вывоз валюты в сумме, превышающей этот лимит. Президент подписал указ 28 февраля 2022 года о применении специальных экономических мер в связи с санкциями в отношении России. В их числе, в частности, были ограничительные меры в отношении иностранной валюты.

В Банке России решили продлить до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Что касается банков, то для них продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Он будет действовать в течение шести месяцев.