Банк России продлил до 9 сентября 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Москва, , 19:42 — REGNUM Ограничения на снятие наличной иностранной валюты будут действовать до 9 сентября 2023 года. Об этом решении Банка России уведомила пресс-служба регулятора 6 марта. При этом отмечено, что все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам будут сохранены на указанный период времени.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», — сказано в сообщении Центробанка.

Отмечается, что сумма, подлежащая выплате, не может быть меньше той, что рассчитана на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года.

Кроме того, средства, размещенные, начиная с этой даты, будут выдаваться по курсу банка, а иностранная валюта, вне зависимости от валюты вклада или счета, будет выдаваться в долларах США или в евро.

Что касается банков, то для них продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Он будет действовать в течение шести месяцев.

Отдельно упоминается о валютных переводах без открытия счета и через электронные кошельки. Они будут выдаваться в рублях, и их сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Напомним, 28 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с санкциями США и стран Запада в отношении РФ. В их числе, в частности, были ограничительные меры в отношении иностранной валюты.