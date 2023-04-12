Москва, , 10:42 — REGNUM Полная отмена мер валютного контроля в настоящее время невозможна, они нужны для защиты от санкционного давления, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина 12 апреля в Госдуме.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что заметная доля валюты, которую российские компании и граждане держат за рубежом, помогает обслуживать внешнеэкономические операции в условиях ограничений, связанных с санкциями. Для России санкции затрудняют трансграничные платежи, а за счёт валюты проблема решается.

«Именно поэтому валютный контроль должен и защищать от санкционного давления, и одновременно как можно меньше мешать внешнеэкономической деятельности. К такому балансу мы и стремимся», — сказала Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года ЦБ России на шесть месяцев ограничил оборот наличной валюты в стране на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке. Затем ограничения дважды продлевались. Указом президента Владимира Путина запрещён вывоз из РФ наличной валюты в сумме более $10 тысяч. Банковский регулятор может в ряде случаев выдать разрешение на вывоз валюты в сумме, превышающей этот лимит.