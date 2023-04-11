Ново-Огарево, Московская область, 11 апреля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Угрозы для финансовой системы России снизились благодаря запрету на вывоз из страны капитала, заявил президент Владимир Путин 11 апреля на совещании по экономическим вопросам.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

Глава государства напомнил, что во втором квартале 2022 года Центробанк и правительство ограничили вывоз капитала. Это дало положительный результат.

«Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить её стабильность», — сказал Путин.

Он добавил, что позднее с учётом объективной картины некоторые ограничения были сняты или ослаблены.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер спрогнозировал рост ВВП России в реальном выражении по итогам апреля. Он отметил, что экономика продолжает активно развиваться, а экономический прогноз позволяет выстраивать меры поддержки граждан, трудовых коллективов и целых отраслей.