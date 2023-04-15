Владивосток, , 12:57 — REGNUM Суда Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабли в Тихоокеанском флоте © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что утром 15 апреля от причалов пунктов базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке отошли фрегат «Маршал Шапошников», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также ракетные катера соединения кораблей охраны водного района.

Уточняется, что они присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.

Как передавало ИА REGNUM, подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности приступили к совершению маршей на технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы. Продвижение специальной и военной колёсной техники в составе колонн происходит по дорогам общего назначения в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции.