Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в ходе внезапной проверки
Владивосток, 15 апреля 2023, 12:57 — REGNUM Суда Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что утром 15 апреля от причалов пунктов базирования сил Тихоокеанского флота во Владивостоке отошли фрегат «Маршал Шапошников», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также ракетные катера соединения кораблей охраны водного района.
Уточняется, что они присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.
Как передавало ИА REGNUM, подразделения береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности приступили к совершению маршей на технике из пунктов постоянной дислокации в назначенные районы. Продвижение специальной и военной колёсной техники в составе колонн происходит по дорогам общего назначения в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции.