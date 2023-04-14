Москва, 14 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет планов по участию во внезапной проверке Тихоокеанского флота, заявил журналистам 14 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот утром 14 апреля был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В рамках внезапной проверки флот выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, будет отработано поражение корабельных групп и наземных объектов. Цель внезапной проверки — наращивание способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.

«Внезапные проверки — обычная практика за последние годы. Это поддержание необходимого уровня боеготовности вооружённых сил», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Связи между внезапной проверкой и заявлениями о расширении НАТО на восток нет, речь идёт о «рутинной» подготовке армии, развитии Вооружённых сил и проверке их боеготовности, добавил пресс-секретарь главы государства.

13 апреля бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что необходимо «глобально расширить» НАТО, чтобы противостоять России и Китаю. В частности, к участию в альянсе следует пригласить Японию, считает Болтон.