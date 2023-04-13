Экс-советник Трампа Болтон предложил позвать в НАТО Японию, Австралию, Израиль и другие страны

Штат Нью-Йорк, США, , 01:32 — REGNUM Советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что необходимо глобально расширить Североатлантический альянс другими участниками, чтобы противостоять России и Китаю. Политика процитировала газета The Wall Street Journal.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Болтона, США и Европа обязаны расширять зону действия НАТО. Для этого нужно пригласить в альянс Японию, Австралию, Израиль и другие страны, которые могут укрепить финансово оборонные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Джордан Прескотт считает, что расширение Североатлантического альянса за счёт стран Восточной Европы отразилось на его обороноспособности.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что утечка секретных документов Пентагона показала, что трагедию на Украине устроили США и НАТО.