Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности

Москва, , 11:03 — REGNUM Тихоокеанский флот (ТОФ) утром 14 апреля был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

Отряд кораблей ТОФ © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам главы Минобороны, в рамках внезапной проверки Тихоокеанский флот выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы. Также будет отработано поражение корабельных групп и наземных объектов. Целью внезапной проверки названо наращивание способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений.

«Старшим контрольных групп в рамках проверки обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск», — сказал глава оборонного ведомства.

Также Шойгу поручил главнокомандующему Военно-морским флотом РФ Николаю Евменову и Генеральному штабу ВС РФ организовать контроль действий органов военного управления за проведением проверки ТОФ.

10 апреля ИА REGNUM писало, что экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота в Японском море атаковал подводную лодку условного противника. В ходе противолодочных учений были задействованы самолёты. Команда судна обнаружила «вражескую» подлодку, которая намеревалась скрыться. Для её поражения экипаж корабля применил реактивные глубинные бомбы и произвёл условный залп торпедами.