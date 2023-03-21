Москва, 21 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Встреча в расширенном составе началась в Кремле между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином и представителями российской и китайской сторон.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Встреча в расширенном составе проходит в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Помимо президента России в ней с российской стороны участвуют зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, российский министр финансов Антон Силуанов.

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Напомним, ранее в Кремле в Георгиевском зале состоялась церемония официальной встречи Путина и Си, затем началась беседа лидеров двух стран «в узком формате».

Встреча в узком составе не была «один на один»: в ней также участвовали представители китайской делегации и ряд высокопоставленных деятелей РФ (Медведев, Лавров, посол РФ в Китай Игорь Моргулов, российский министр обороны Сергей Шойгу)

Лидеры России и Китая обсудили планы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия двух стран.

Кроме того, накануне, 20 марта, состоялась неформальная встреча Путина и Си. Китайский гость находится в России с трёхдневным визитом. Сегодня он провёл переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.