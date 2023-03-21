Москва, , 15:25 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Как и анонсировалось, их начало запланировано 21 марта в 15:00.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

В программе основной части переговоров сначала встречи в узком, а затем в расширенном составах делегаций. Основными темами станут укрепление и углубление двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, китайский лидер Си Цзиньпин с 20 по 22 марта совершает свой первый зарубежный визит после избрания его председателем КНР на третий срок. Как и десять лет назад, это визит в Россию. Накануне состоялась встреча Цзиньпина с российским президентом в формате тет-а-тет, на которой между лидерами Китая и России произошёл обстоятельный обмен мнениями.

Сегодня, 21 марта, в первой половине дня китайский лидер встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.