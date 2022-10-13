Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий в месте приводнения перенесли на следующий день запланированную ранее на 12 октября отстыковку от Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-4. Об этом пресс-служба NASA 12 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

МКС Nasa.gov

Отстыковка корабля с астронавтами NASA Челлом Линдгреном, Робертом Хайнсом и Джессикой Уоткинс, а также астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти на борту, ранее планировалась на 19:05 12 октября (02:05 мск 13 октября). Корабль должен был приводниться в намеченном районе вблизи Флориды в 17:41 13 октября (00:41 мск 14 октября).

пресс-служба NASA «В силу погодных условий НАСА и SpaceX планируют, что отстыковка корабля с экипажем миссии Crew-4 состоится не ранее 10:05 (17:05 мск) 13 октября… Приводнение неподалёку от побережья штата Флорида запланировано несколькими часами спустя в 17:43 (00:43 мск 14 октября)».

Как сообщало ИА REGNUM, корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в состав экипажа которого (Crew-5) вошла гражданка России Анна Кикина, пристыковался к МКС.

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