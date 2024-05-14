Москва, 14 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своим помощником. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и Николай Патрушев

«Своим указом глава государства назначил Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совбеза 12 мая. Должность он занимал с 12 мая 2008 года. В тот же день на пост был назначен бывший министр обороны России Сергей Шойгу. Он также будет одновременно заместителем президентской комиссии по военно-промышленному комплексу.

Также 14 мая стало известно, что свой пост пресс-секретаря президента России сохранил Дмитрий Песков. Эту должность он занимает с 2008 года.