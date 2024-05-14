Москва, 14 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Алексей Дюмин назначен помощником президента России Владимира Путина. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля.

Артем Геодакян/POOL/ТАСС Алексей Дюмин

«Путин назначил Алексея Дюмина помощником президента», — сообщили в Кремле.

С 2016 года Дюмин занимал пост губернатора Тульской области. В Кремле 2 мая 2024 года состоялась его встреча с Путиным. Президент отметил, что у Тульской области хорошие показатели промышленного производства.

Также Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина заместителем главы аппарата президента. Чиновник с января 2020 года занимал должность помощника президента.

Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, согласно указу Путина, также занял должность помощника президента.

В Кремле также сообщили о переназначении Антона Вайно на должность главы администрации президента. Должности первых заместителей главы АП сохранили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко.