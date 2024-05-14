Москва, 14 мая, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства. Соответствующий указ российский лидер подписал 14 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Алексей Дружинин/ТАСС Антон Вайно

Согласно документу, Алексей Громов и Сергей Кириенко остались первыми заместителями главы АП.

«Своими указами глава государства назначил: Вайно Антона Эдуардовича ― руководителем администрации президента Российской Федерации; Громова Алексея Алексеевича ― первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; Кириенко Сергея Владиленовича ― первым заместителем», ― говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Вайно занимает пост руководителя администрации президента с августа 2016 года. 13 июня 2018 года указом президента он сохранил свою должность, так же как и Громов, и Кириенко. Первым заместителем руководителя администрации президента Громова назначили 21 мая 2012 года, Кириенко ― осенью 2016 года.

Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллине. В 1996 году он окончил факультет международных отношений МГИМО.

После выпуска и до 2001 года Вайно работал в посольстве России в Японии, затем в течение двух лет занимал должность сотрудника второго департамента Азии МИД России. С декабря 2011 года по май 2012 года — руководитель аппарата правительства. С 22 мая 2012 года Вайно занимал должность заместителя главы администрации президента. С 12 августа 2016 года — глава администрации президента.