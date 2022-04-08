Канберра, 8 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. 8 апреля в Австралии был выявлен первый случай заражения «Дельтакроном». Это произошло на территории Нового Южного Уэльса, самого населенного штата страны, передает телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как объясняют журналисты, «Дельтакрон» представляет собой это рекомбинантный вирус, что означает, что он является смесью штаммов «Дельта» и «Омикрона».

В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщили, что у них пока нет никаких доказательств того, что этот штамм и новые другие разновидности будут лучше противодействовать защите, которую предоставляют существующие вакцины от COVID-19.

За минувший день в Новом Южном Уэльсе выявили 20 396 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 22 255 сутками ранее. Еще восемь человек погибли в результате заболевания COVID-19.