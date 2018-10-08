Оборонная сфера является одним из основных направлений сотрудничества между РФ и Индией. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается.