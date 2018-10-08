Шойгу заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Индией
С каждым годом сотрудничество между Россией и Индией выходит на новый качественный уровень. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, трансляцию которой вел телеканал NDTV.
Индия и РФ подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.
Оборонная сфера является одним из основных направлений сотрудничества между РФ и Индией. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.
По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается.