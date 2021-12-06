Москва, 6 декабря 2021, 18:04 — REGNUM Москва и Нью-Дели подписали договор о выпуске на территории Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что автоматы АК-203 будут выпускаться в индийском городе Корва.
«В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова», — рассказал глава ФСВТС.
По его словам, это только одно из важных соглашений, подписанных Россией и Индией.
Справка ИА REGNUM: автомат АК-203 под патрон 7,62×39 имеет складной регулируемый приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и переводчик режимов огня с подпальцевым упором. На ствольной накладке и цевье автомата имеются «планки пикатинни» для крепления дополнительного оборудования и различных прицелов.
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