Москва, , 14:03 — REGNUM По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированных на 6 декабря в Нью-Дели, главы государств примут совместное заявление. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

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Официальный представитель Кремля добавил, что по итогам визита планируется подписание целого ряда важных документов, включая корпоративные документы в энергетической сфере. Самое основное из них, подчеркнул Песков, — совместное заявление по итогам 21-го российско-индийского саммита.

«Это заявление будет приниматься, оно неподписное. Называется оно «Россия и Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания». Очень важный документ, который содержит в себе практически полную ревизию всего широкого спектра тем на повестке дня российско-индийского взаимодействия», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 6 декабря. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе предстоящей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин может обсудить самые сложные и щекотливые вопросы. ПО его словам, переговоры глав двух государств пройдут без лишних «протокольных нагромождений».