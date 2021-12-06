Нью-Дели, , 16:03 — REGNUM Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в военной сфере. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

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«Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны за внимание к этой составляющей нашей работы», — заявил Путин.

«Намерены и дальше работать по этому направлению», — указал он.