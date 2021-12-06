Нью-Дели, 6 декабря 2021, 16:22 — REGNUM Ситуация в Афганистане развивается так, что это вызывает серьёзное беспокойство, заявил 6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
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Заявив, что в фокусе внимания Москвы всегда находятся такие тревожные вещи как проявления терроризма, наркоторговля и организованная преступность, российский лидер сказал:
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