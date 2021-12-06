Нью-Дели, 6 декабря 2021, 16:42 — REGNUM Между рядом штатов Индии и регионами Дальнего Востока наладилось и развивается сотрудничество, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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Глава индийского правительства напомнил о давнем сотрудничестве Нью-Дели и Москвы, а также о регулярных контактах «по Афганистану и по ряду других вопросов». Обращаясь к президенту РФ, Моди сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил Моди, что для России важна такая сфера сотрудничества как борьба с международным терроризмом.
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