Нью-Дели, , 16:42 — REGNUM Между рядом штатов Индии и регионами Дальнего Востока наладилось и развивается сотрудничество, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Нарендра Моди и Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава индийского правительства напомнил о давнем сотрудничестве Нью-Дели и Москвы, а также о регулярных контактах «по Афганистану и по ряду других вопросов». Обращаясь к президенту РФ, Моди сказал:

«Наше межрегиональное партнёрство, которое началось на Восточном экономическом форуме и нашем с Вами саммите во Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Дальним Востоком и штатами Индии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил Моди, что для России важна такая сфера сотрудничества как борьба с международным терроризмом.

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