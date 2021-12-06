Москва, , 18:41 — REGNUM Портфель индийских заказов на российскую военную технику и вооружение уже превышает объём в $14 млрд, сообщил 6 декабря глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Флаги России и Индии. Военное сотрудничество Mil.ru

По его словам, индийские заказы доходят до 25% внешней торговли России на мировом рынке вооружений.

«Индия занимает высокий процент в нашем объеме (поставок — ИФ). Практически 25% нашего общего объема», — сказал Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шугаев рассказал о заключении контракта на производство российских автоматов АК-203 в Индии.

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