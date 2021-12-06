Нью-Дели, , 15:59 — REGNUM Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, который прибыл с официальным визитом в Нью-Дели.

Владимир Путин и Наренда Моди на встрече в Нью-Дели Kremlin.ru

«Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений», — сказал российский лидер на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он подчеркнул, что отношения между обеими странами развиваются и устремлены в будущее.

«Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38%», — констатировал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в столицу индии — Нью-Дели. В рамках рабочего визита глава Российского государства проведёт переговоры премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Путин и Моди обсудят вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнёрства двух стран и актуальные темы международной повестки.

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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по итогам переговоров главы государств примут совместное заявление. В целом же по итогам визита планируется подписание целого ряда важных документов, включая корпоративные документы в энергетической сфере.

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