Курган, 29 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 200 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 29 ноября подтвердили 45 050 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 599 курганцев.