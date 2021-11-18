В Израиле умерли шесть ковид-пациентов за сутки
Иерусалим, 18 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В течение 17 ноября в Израиле зафиксировано 494 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Сутками ранее сообщалось про 539 заражений.
За 17 ноября обработано 74 011 анализов, положительными оказались 0,71%.
В больницах остаются 182 пациента, к аппаратам ИВЛ подключен 91 пациент.
За сутки умерли шесть человек.
В стране 6 261 892 человека привиты как минимум одной дозой вакцины против коронавируса, ревакцинацию прошел 4 033 641 человек.