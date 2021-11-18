Иерусалим, 18 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В течение 17 ноября в Израиле зафиксировано 494 новых заражений коронавирусом, сообщает минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее сообщалось про 539 заражений.

За 17 ноября обработано 74 011 анализов, положительными оказались 0,71%.

В больницах остаются 182 пациента, к аппаратам ИВЛ подключен 91 пациент.

За сутки умерли шесть человек.

В стране 6 261 892 человека привиты как минимум одной дозой вакцины против коронавируса, ревакцинацию прошел 4 033 641 человек.