Москва, 18 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Западные страны за время проведения специальной военной операции передали Украине тысячи образцов вооружения и техники. Об этом 18 декабря на брифинге для военных атташе иностранных государств сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«С февраля 2022 года Киеву переданы тысячи образцов вооружения и военной техники, а также значительное количество боеприпасов различных типов», ― заявил он.

Герасимов уточнил, что западные союзники поставили Киеву более 6,4 тыс. танков и бронемашин, свыше 150 самолётов и вертолётов, а также 40 тыс. беспилотников, 1,7 тыс. пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, 280 реактивных систем залпового огня и около 1800 орудий полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году, по данным украинского портала Military Media Center, Запад передал Киеву более 117 тыс. единиц современного оружия и средств поражения.

В 2023 году финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, общий объём их затрат превысил 203 млрд долларов. В Минобороны РФ сообщили, что иностранные государства поставили ВСУ более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, свыше 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тыс. беспилотников.

В Пентагоне 7 декабря подтвердили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель 11 ноября на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве пообещал до конца года закончить поставку Киеву 1 млн снарядов.