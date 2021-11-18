Новосибирск, 18 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Студенты Новосибирского государственного педагогического университета пожаловались на то, что им угрожают отчислением за спущенную с лица маску. Об этом они сообщили в редакцию «НДН.инфо».

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"В маске нужно быть весь день, везде: в аудиториях, коридорах. Это трудно, дышать нечем, а бывает и по пять пар за день, — уточнила одна из студенток. — За первое нарушение — замечание, за второе — выговор на уровне ректора и рассмотрение вопроса об отчислении и назначении штрафа до 300 тысяч рублей».

Она отметила, что уже есть сформированные списки злостных нарушителей, но пока никого не отчисляли.