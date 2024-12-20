Краснодар, 20 декабря, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщили 20 декабря в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«Контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном «Gam Express» в Керченском проливе», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Контроль поручен Новороссийской транспортной прокуратуре. По некоторым данным, на борту корабля находятся моряки из Сирии и Египта.

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