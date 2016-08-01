17 Ноября
 
15:06

В Госдуме предложили создать банки генетической информации

Создать в России центр обработки генной информации предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM. Пандемия показала, что биологическое оружие может «выключить» экономику за считанные недели, рассуждает парламентарий.

14:58

Изменение климата: Путина предупредили о необходимости превентивных мер

Генетические исследования могут помочь преодолеть риски, связанные с изменением климата. Об этом 17 ноября заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

14:54

Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

14:48

Мы изначально договорились, что будем поощрять стратегических партнеров государства в развитии ключевых научно-технологических направлений, напомнил президент.

14:46

Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

14:38

Чтобы конвертировать научные достижения в качество жизни человека, необходимо расширять участие в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса. Предлагаю подумать о новых стимулах, необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия, отметил президент.

14:32

Отечественного оборудования для генетических исследований мало — Путин

В России нужно нарастить собственное производство оборудования для генетических исследований. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

14:30

Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям. Генетические технологии — это основа для передовых решений во многих отраслях экономики для бурного развития новых производств, рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания.

14:27

Крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека в плане благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам, призвал Владимир Путин.

14:26

Путин призвал укрепить партнёрство бизнеса с центрами геномных исследований

В России необходимо укрепить связи между компаниями реального сектора экономики и научными институтами, специализирующимися на генетике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

14:25

«Все наши научные и технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие», — заявил президент.

14:19

Считаю необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений им. Вавилова, сказал Путин.

14:17

Открытия не должны оставаться просто научным прорывом — Путин

Научные прорывы в генетических технологиях должны находить широкое применение в экономике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

14:17

Все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом. Это в том числе касается формирования единой системы хранения материалов и образцов, отметил президент России.

14:15

Важнейшая тема — это генетическая информация. В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан и регламентируют вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, отметил Путин.

14:13

Нужно четко обозначить пределы использования генетических технологий, отметил президент. Речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм.

14:11

Законодательство в сфере генетических технологий должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах, отметил Владимир Путин, открывая совещание.