В Госдуме предложили создать банки генетической информации
Создать в России центр обработки генной информации предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM. Пандемия показала, что биологическое оружие может «выключить» экономику за считанные недели, рассуждает парламентарий.
Изменение климата: Путина предупредили о необходимости превентивных мер
Генетические исследования могут помочь преодолеть риски, связанные с изменением климата. Об этом 17 ноября заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Мы изначально договорились, что будем поощрять стратегических партнеров государства в развитии ключевых научно-технологических направлений, напомнил президент.
Чтобы конвертировать научные достижения в качество жизни человека, необходимо расширять участие в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса. Предлагаю подумать о новых стимулах, необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия, отметил президент.
Отечественного оборудования для генетических исследований мало — Путин
В России нужно нарастить собственное производство оборудования для генетических исследований. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям. Генетические технологии — это основа для передовых решений во многих отраслях экономики для бурного развития новых производств, рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания.
Крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека в плане благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам, призвал Владимир Путин.
Путин призвал укрепить партнёрство бизнеса с центрами геномных исследований
В России необходимо укрепить связи между компаниями реального сектора экономики и научными институтами, специализирующимися на генетике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
«Все наши научные и технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие», — заявил президент.
Считаю необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений им. Вавилова, сказал Путин.
Открытия не должны оставаться просто научным прорывом — Путин
Научные прорывы в генетических технологиях должны находить широкое применение в экономике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом. Это в том числе касается формирования единой системы хранения материалов и образцов, отметил президент России.
Важнейшая тема — это генетическая информация. В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан и регламентируют вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, отметил Путин.
Нужно четко обозначить пределы использования генетических технологий, отметил президент. Речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм.
Законодательство в сфере генетических технологий должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах, отметил Владимир Путин, открывая совещание.