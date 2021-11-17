Ново-Огарево, Московская область, , 16:15 — REGNUM QR-коды оказались эффективным решением, которое позволяет сдерживать распространение эпидемии. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Анна Попова Kremlin.ru

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«Сегодня 77 субъектов включили в свою программу мероприятий ограничительные QR-коды, и это даёт хороший эффект. Всё, что было сделано, и главное — это нерабочие дни, эта неделя, — это эффект от неё», — заявила Попова.

Онактакже добавила, что кроме снижения заболеваемости ковидом, в результате введения нерабочих дней наблюдается «значительное снижение заболеваемости суммы ОРВИ и гриппа».