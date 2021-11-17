Москва, , 16:04 — REGNUM В 2024 году в России будут подготовлены для работы в области разработки и применения генетических технологий 4,4 тыс. специалистов, заявил 17 ноября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

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Отметив, что в России в 2021 году, по итогам конкурса на реализацию исследовательских программ в области генетических технологий, «удалось запустить 22 исследовательские программы», чиновник заявил, что министерство намерено «к 2024 году обеспечить подготовку не менее 4 400 специалистов по программам и модулям в области разработки и применения генетических технологий».

Он отметил, что «тысячи молодых людей включаются в научный поиск, знакомятся и заражаются научным творчеством».

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