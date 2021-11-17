Москва, , 16:38 — REGNUM Появлению на российском рынке новых лекарственных средств мешает излишняя бюрократия, заявил 17 ноября президент России Владимиром Путиным на совещании по развитию генетических технологий.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Отметив, что с сфере внедрения новых лекарственных препаратов «всё должно происходить в этой сфере очень основательно», президент упомянул о необходимости проведения «подробных и фундаментальных исследований» перед выведением их на рынок.

Владимир Путин «Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает».

Читайте ранее в этом сюжете: В РФПИ назвали возможные сроки одобрения ВОЗ «Спутника V»