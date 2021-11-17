Москва, , 16:57 — REGNUM Практика обязательного тестирования на COVID-19 для всех пациентов с ОРВИ вводится в России, заявила 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Попова «Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные».

Отметив, что в стране в полтора раза учеличилось число протестированных на COVID-19, чиновник добавила, что все поручения Путина находятся «на жёстком контроле».

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