Москва, 17 ноября 2021, 16:57 — REGNUM Практика обязательного тестирования на COVID-19 для всех пациентов с ОРВИ вводится в России, заявила 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
Отметив, что в стране в полтора раза учеличилось число протестированных на COVID-19, чиновник добавила, что все поручения Путина находятся «на жёстком контроле».
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