Ново-Огарево, Московская область, , 15:26 — REGNUM В России не прекращаются новые разработки для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Михаил Мурашко Минздрав России

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«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. Это касается, в первую очередь, вакцины «Спутник V» — с использованием генетических технологий уже сегодня используется», — заявил Мурашко.

«Также у нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — указал он.