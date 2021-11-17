Ново-Огарево, Московская область, , 15:20 — REGNUM Генетика поможет России найти аналог масла какао, которое широко используется в кондитерских изделиях. Об этом 17 ноября заявил директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Какао

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«Разрабатываем генно-инженерный штамм дрожжей, который будет производить высококачественный аналог масла какао. Интересно, что для этой задачи лучше всего для этого подошли дрожжи, которые используются для кисломолочных продуктов и сыров», — заявил Макаров.

Он отметил, что в мире наблюдается рекордный рост цен на масло какао, что делает генетические исследования в этой сфере весьма актуальными.

«Применяя редактирование генома, мы уже получили новые штаммы дрожжей, которые напоминают очень близко бобы какао», — указал он.