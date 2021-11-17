Москва, 17 ноября 2021, 16:13 — REGNUM Лекарство от «дельта» и «гамма"-штаммов COVID-19 разработано Институтом молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, заявил 17 ноября директор института Александр Макаров на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»
Отметив, что в 2020 году институтом одной из первых была разработана тест-система для анализа антител против COVID-19, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам, Макаров сказал:
Учёный добавил, что лекарство «не уступает результатам применения известного американского препарата Regeneron».
Читайте ранее в этом сюжете: Regeneron испытала препарат для лечения коронавируса на людях