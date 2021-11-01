Владивосток, , 17:10 — REGNUM В понедельник, 1 ноября 2021 года в Дальневосточном федеральном округе стартовал полуфинал молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна вощзможностей». Мероприятие организовано в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в очно-заочном полуфинале принимают участие 112 студентов.

Полуфинал во Владивостоке АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

На открытии полуфинальных мероприятий перед участниками кубка выступили: заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, директор Института организационного развития, стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко, заместитель проректора по развитию, руководитель Академии управления ДВФУ Михаил Кривопал, директор Школы Экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова, заместитель проректора по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе ВГУЭС Юлия Разумова.

«Для меня большая честь быть сегодня с Вами! Последние два года участники из Приморского края, можно даже сказать «по традиции», добиваются наивысших результатов в Кубке «Управляй!». Для нас это показатель того, что в регионе высокий уровень образования. У каждого из Вас есть шанс стать частью этого будущего, быть ещё лучше прямо здесь и сейчас. Сегодня вас будут оценивать превосходные эксперты из Приморского края, которые готовы трудоустраивать себе кандидатов. Правительство региона также будет очень радо видеть вас, молодых и активных, в рядах своих сотрудников. Желаю Вам добиться успеха, получить удовольствие от процесса, найти и настроить новые знакомства, которые в ближайшем будущем могут стать вашими лучшими друзьями или коллегами, формирующими ваше ближайшее окружение и общество», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко.

Полуфинальные мероприятия четвертого сезона проходят в следующем формате: конкурсанты будут принимать участие как в очном, так и в офлайн формате, а команды участников в полуфинале будут работать одновременно с нескольких площадок. Благодаря такому условному разделению обеспечивается безопасность проведения мероприятий. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время, ставит участников в текущие управленческие реалии.

«Кубок по менеджменту «Управляй!» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» с первых дней ее существования. За эти годы десятки тысяч студентов попробовали себя в управлении виртуальными организациями, при этом самые мотивированные из них получили реальную пользу. Многие конкурсанты по результатам участия получили образовательные гранты, интересных наставников, кто-то поступил в магистратуру и даже был приглашен на работу в компании-партнеры. Кубок «Управляй!» привлекателен для всех участников: студенты могут почувствовать себя в роли реального менеджера, принимающего решения, руководители образовательных организаций отмечают, что в игровой манере студенты быстрее осваивают навыки, а работодатели могут оценить потенциал будущих сотрудников в решении задач, максимально приближенных к отраслевым. Всем участникам полуфинала мы желаем успехов. Уверены, что абсолютно для любого из вас участие в очном мероприятии окажет позитивный эффект и будет полезным в профессиональном становлении. В добрый путь!» — обратился к полуфиналистам заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Студенты, принимавшие участие очно, были приглашены на территорию открытого пространства «Точка кипения» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в городе Владивосток. Для конкурсантов, которые принимали участие в заочном формате, была организована онлайн-трансляция.

Руководитель кубка «Управляй!», Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко рассказал о том, как в этом году проходят соревнования: «В Дальневосточном федеральном округе студенты очно встречаются на территории открытого пространства «Точка кипения» в Дальневосточном федеральном университете в городе Владивостоке, а остальные конкурсанты соревнуются в формате онлайн. Как и прежде, основная цель кубка — дать возможность студентам сделать шаг к профессиональному росту и обеспечить социальный лифт самых успешных участников».

В процессе соревнований студенты проверяют свою способность управлять виртуальной компанией в команде от 3 до 5 человек. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием 5 ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трём основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналистам необходимо пройти тесты на определение уровня сформированности метапредметных компетенций (soft-skills) и круга актуальных интересов в сфере профессиональной̆ деятельности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

«Друзья, рад Вас всех приветствовать. Сегодня пристальное внимание руководителей различных компаний и организаций обращено именно к Вам, ведь вы — будущее страны и Дальневосточного округа. Вы уже являетесь успешными людьми, потому что пользуетесь возможностями. По моему мнению, это — самое главное в жизни. Умение правильно их использовать позволит Вам идти, как мы говорим, по управляемой, осознанной траектории развития. Рад приветствовать и тех ребят, кто сегодня присутствует с нами в режиме онлайн из различных регионов Дальнего востока. Мы, ДВФУ и ВГУЭС, наравне с коммерческими и государственными корпорациями, готовы выступать для вас работодателями, у нас заготовлено много задач и различных кейсов, которые, я уверен, вам по зубам. Желаю круто провести время, обрести новые смыслы, новых знакомых, друзей. Никогда не останавливайтесь только на том, что заявляется в правилах проекта. Всем Удачи!» — отметил заместитель проректора по развитию, руководитель Академии управления ДВФУ Михаил Кривопал.

«Всем добрый день, я рада приветствовать участников и экспертов. Спасибо Вам, что собрались сегодня. АНО «Россия — страна возможностей» реализует замечательные проекты для молодых людей, которые помогают им эффективно пользоваться социальными лифтами. И это не просто слова, достаточно лишь посмотреть на наших успешных ребят из вузов Приморского края. Победители, получают возможность обучаться на программах развития управленческого потенциала, а успешные участники баллы для поступления в магистратуру. Формально, каждый из полуфиналистов сегодня имеет как минимум три победы. Первая — это ваше решение участвовать в Кубке, вторая — выход в полуфинал и третья — понимание механизмов управления компанией (от маленькой компании до крупной корпорации) благодаря данной симуляционной модели. Осталось дело за малым — стать финалистом Кубка. Желаю всем участникам удачи!» — подытожила заместитель проректора по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе ВГУЭС Юлия Разумова.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

Регистрационная кампания четвертого сезона кубка «Управляй!» стартовала 30 августа. Всего для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тысяч участников. По итогам отборочных этапов для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов полуфиналистами кубка стали 308 человек. Всего в этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в 8 федеральных округах, и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга, так как они традиционно представлены большим количеством участников. При этом полуфиналисты распределены по нескольким площадкам федерального округа, а многие студенты принимают участие удалённо (онлайн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.