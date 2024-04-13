Вашингтон, 13 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп незначительно опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена в соцопросах, проведённых газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College.

Lev Radin/Global Look Press Дональд Трамп

«Байден и Трамп сейчас практически сравнялись, причём Трамп имеет преимущество 46% против 45%», — говорится в публикации газеты.

При этом отмечается, что бывший глава Белого дома потерял поддержку со стороны афроамериканского населения. Согласно новым данным, за Трампа готовы проголосовать 16% афроамериканцев, что ниже на 7% по сравнению с прошлыми опросами. При этом Байден улучшил позиции среди латиноамериканского населения, заручившись 50% поддержки с их стороны, в то время как в прошлом опросе за действующего президента готовы были проголосовать 40% латиноамериканцев.

Уточняется, что опрос был проведён с 7 по 11 апреля 2024 года. Всего в нём участвовали 1059 зарегистрированных избирателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Трампа, США ждёт «кровавая баня» в случае победы на выборах действующего главы Белого дома Байдена.

В начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение.

При этом Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями главы государства для преследования политического соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах. 4 марта Трамп заявил, что Байден пытается переизбираться на занимаемый им пост с использованием нечестных приёмов. По его словам, американский лидер задействовал судей и прокуроров в качестве средства для предвыборной борьбы.