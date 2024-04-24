Штат Пенсильвания, США, 24 апреля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) в штате Пенсильвания. Об этом 23 апреля сообщила газета The Hill.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

По данным издания, после обработки 70% бюллетеней Трамп набрал 83,1% голосов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в прошедший 5 марта «супервторник» Дональд Трамп стал лидером на праймериз Республиканской партии в 14 американских штатах, опередив свою главную соперницу — бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая после результатов голосований объявила о выходе из президентской гонки.

Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что не уверен в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США.

По результатам соцопроса с 7 по 11 апреля 2024 года, в котором участвовали 1059 зарегистрированных избирателей, экс-президент США Дональд Трамп незначительно опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена. Проведённый газетой The New York Times опрос совместно с исследовательской организацией Sienna College выявил, что Трамп потерял поддержку со стороны афроамериканского населения. За него готовы проголосовать 16% афроамериканцев, что ниже на 7% по сравнению с прошлыми опросами. Байден заручился 50% поддержки с их стороны, в то время как в прошлом опросе за действующего президента готовы были проголосовать 40% латиноамериканцев.