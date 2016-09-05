В России поставлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса с начала пандемии: за сутки (19 октября 2021 года) скончались 1028 человек. На совещании с правительством, которое сегодня, 20 октября, проводит Владимир Путин, от главы государства ждут заявления по ограничительным мерам из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, 19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. В некоторых особо проблемных регионах она видит необходимость введения локдауна уже с 23 октября.

Наряду с этим рассматривается одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. На сегодняшнем совещании Голикова обнародует обобщённое предложение по антикоронавирусным мерам. Выступят и другие министры.

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Глава российского правительства Михаил Мишустин уже назвал предложения о новых ограничениях «непростыми, но вынужденными и необходимыми», и пообещал доложить о них президенту. Окончательное решение примет Владимир Путин.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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