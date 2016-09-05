Глава Минэнерго анонсировал запуск нового блока на Ленинградской АЭС
В России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Путин объяснил введение периода нерабочих дней гражданам
Период нерабочих дней в России стало необходимо ввести в связи невысоким уровнем вакцинации. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Путин удивился нежеланием людей с образованием прививаться от ковида
Многие люди отказываются от вакцинации от коронавируса по совершенно непонятным причинам. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Путин поручил правительству следить за ситуацией с лекарствами и кислородом
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.
Путин призвал жителей России активно прививаться от коронавируса
Жителям России следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, это вопрос жизни и здоровья их самих и их близких. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с правительством.
«Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул глава государства.
Глава Минэнерго спрогнозировал рост потребления электричества в России
В России в осенне-зимний период ожидается рост энергопотребления, заявил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации
Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации
Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
«Оставайтесь дома, даже если дел невпроворот» — Путин о самоизоляции
Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Белоусов предложил дать бизнесу гранты на фоне новых ограничений
Поддержать бизнес в условиях новых антиковидных ограничений можно с помощью грантов, заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.
Путин одобрил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября
Предложение об объявлениис 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.
Владимир Путин рассказал о том, что некоторые его знакомые не прививались от коронавируса, ожидая, когда это сделает президент. Но и после того, как Путин привился, некоторые не спешили вакцинироваться, находя для себя новые отговорки. Президент выразил недоумение таким отношением к своему здоровью.
«У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти через это — переболеть или вакцинироваться», — сказал президент.
Путин поддержал предложение о нерабочих днях в связи с эпидемией
С 30 октября по 7 ноября составит период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Президент обратил внимание глав регионов на необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Граждан страны Владимир Путин призвал как можно быстрее пройти вакцинацию.
Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России сложная, заявил 20 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по борьбе с COVID-19.
В регионах, где это необходимо, выходные дни (с сохранением заработной платы) можно ввести уже с 23 октября. Такие полномочия регионам предоставлены, сказал Владимир Путин.
Главам регионов президент предоставил возможность объявить выходные дни, не дожидаясь 30 октября, либо продлить выходные дни после 7 ноября.
«Страшные цифры» — Голикова назвала регионы с высокой смертностью от ковида
В России продолжается рост смертности от коронавируса. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Путин согласился ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.
Главам регионов предоставлено право предоставлять дополнительные нерабочие дни — Путин.
Путин поддержал предложение объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно.
Белоусов: потери бизнеса от новых ограничений составят 60 млрд рублей
Потери бизнеса от введения нерабочих дней могут составить примерно 60 млрд рублей, сообщил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.
Путин обратился к коллегам в регионах с просьбой ни в коем случае не занижать и не искажать картину по коронавирусу.
Путин призвал расширить объемы тестирования.
Путин признал, что необходимо защитить жизни и здоровье граждан от опасной инфекции.
Путин заявил о растущей проблеме гриппа в РФ
Грипп распространяется в России, не обращать внимание на эту проблему нельзя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с членами правительства.
«Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — подчеркнул глава государства.
Голикова назвала регионы с критичными уровнями занятости коек
В 27 регионах России занятость коек превышает 90%. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли, при этом уровень вакцинации граждан остается пока невысоким — Путин.
Ввести нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова от лица координационного совета при правительстве.
«В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации», — отметила она.
В зависимости от ситуации регионы могут установить нерабочие дни ранее 30 октября. Цитата телеграм-канала правительства РФ.
Возобновление программы кредитной поддержки предполагается — Белоусов.
На 15,5% выше, чем неделей ранее — Голикова о росте заболеваемости ковидом
Рост заболеваемости коронавирусом в России достиг внушительных темпов. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого — Белоусов.
Большая просьба к нашим гражданам — воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявила Татьяна Голикова.
Потери российской экономики могут составить до 60 млрд рублей при введении ограничительных мер, заявил Белоусов.
Голикова — о ситуации в здравоохранении:
«На сегодняшний день в России развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%».
Цитата канала «Пул№3».
Мы все прекрасно понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь, нет, поэтому просим поддержать наше предложение — Голикова.
Путин обдумывает предложения правительства по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в стране.
Цитата из видео «Вести».
Также регионам окажут поддержку в обеспечении кислородом.
Речь идёт о централизованной закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационаров.
Голикова сообщила, что регионам будет оказана помощь.
Темпы набирает и вакцинация против гриппа, но они пока недостаточны — Голикова.
Регионам предложено продолжить реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. Это, в частности, кратное наращиванием вакцинации — Голикова.
Голикова назвала причину новой волны коронавируса
Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением ограничительных мер. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Для невакцинированных граждан из групп риска рекомендуется ввести режим самоизоляции — Голикова.
Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов — Голикова.
В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести с 23 октября — Голикова в обращении к Путину.
Голикова говорит о необходимости объявления с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней.
Голикова обнародовала предложение о введении всеобщего локдауна.
Голикова признала, что меры, необходимые для того, чтобы остановить распространение коронавируса, недостаточные.
В 79 регионах РФ введена вакцинация граждан, которые имеют наибольший контакт с населением — Голикова.
Темпы вакцинации от COVID в РФ до сих пор недостаточны — Голикова.
Голикова назвала страшной цифру в 1000 гибнущих от COVID-19 за сутки в России.
Голикова сказала, что более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости COVID-19.
Путин попросил Татьяну Голикову доложить о текущей ситуации.
Путин начал заседание.