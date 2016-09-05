20 Октября
 
15:37

Глава Минэнерго анонсировал запуск нового блока на Ленинградской АЭС

В России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.

15:37

Путин объяснил введение периода нерабочих дней гражданам

Период нерабочих дней в России стало необходимо ввести в связи невысоким уровнем вакцинации. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

15:35

Путин удивился нежеланием людей с образованием прививаться от ковида

Многие люди отказываются от вакцинации от коронавируса по совершенно непонятным причинам. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

15:34

Путин поручил правительству следить за ситуацией с лекарствами и кислородом

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.

15:32

Путин призвал жителей России активно прививаться от коронавируса

Жителям России следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, это вопрос жизни и здоровья их самих и их близких. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с правительством.

«Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул глава государства.

15:32

Глава Минэнерго спрогнозировал рост потребления электричества в России

В России в осенне-зимний период ожидается рост энергопотребления, заявил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.

15:30

Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

15:26

Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

15:22

Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации

Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

15:18

Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации

Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

15:16

«Оставайтесь дома, даже если дел невпроворот» — Путин о самоизоляции

Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

15:11

Белоусов предложил дать бизнесу гранты на фоне новых ограничений

Поддержать бизнес в условиях новых антиковидных ограничений можно с помощью грантов, заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

15:11

Путин одобрил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Предложение об объявлениис 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.

15:10

Владимир Путин рассказал о том, что некоторые его знакомые не прививались от коронавируса, ожидая, когда это сделает президент. Но и после того, как Путин привился, некоторые не спешили вакцинироваться, находя для себя новые отговорки. Президент выразил недоумение таким отношением к своему здоровью.

15:07

«У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти через это — переболеть или вакцинироваться», — сказал президент.

15:06

Путин поддержал предложение о нерабочих днях в связи с эпидемией

С 30 октября по 7 ноября составит период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

15:06

Президент обратил внимание глав регионов на необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Граждан страны Владимир Путин призвал как можно быстрее пройти вакцинацию.

15:06

Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России сложная, заявил 20 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по борьбе с COVID-19.

15:04

В регионах, где это необходимо, выходные дни (с сохранением заработной платы) можно ввести уже с 23 октября. Такие полномочия регионам предоставлены, сказал Владимир Путин.

15:03

Главам регионов президент предоставил возможность объявить выходные дни, не дожидаясь 30 октября, либо продлить выходные дни после 7 ноября.

15:03

«Страшные цифры» — Голикова назвала регионы с высокой смертностью от ковида

В России продолжается рост смертности от коронавируса. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

15:02

Путин согласился ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.

15:02

Главам регионов предоставлено право предоставлять дополнительные нерабочие дни — Путин.

15:01

Путин поддержал предложение объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

15:01

Белоусов: потери бизнеса от новых ограничений составят 60 млрд рублей

Потери бизнеса от введения нерабочих дней могут составить примерно 60 млрд рублей, сообщил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

15:00

Путин обратился к коллегам в регионах с просьбой ни в коем случае не занижать и не искажать картину по коронавирусу.

14:59

Путин призвал расширить объемы тестирования.

14:58

Путин признал, что необходимо защитить жизни и здоровье граждан от опасной инфекции.

14:58

Путин заявил о растущей проблеме гриппа в РФ

Грипп распространяется в России, не обращать внимание на эту проблему нельзя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с членами правительства.

«Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — подчеркнул глава государства.

14:58

Голикова назвала регионы с критичными уровнями занятости коек

В 27 регионах России занятость коек превышает 90%. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

14:58

Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли, при этом уровень вакцинации граждан остается пока невысоким — Путин.

14:55

Ввести нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова от лица координационного совета при правительстве.

«В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации», — отметила она.

В зависимости от ситуации регионы могут установить нерабочие дни ранее 30 октября. Цитата телеграм-канала правительства РФ.

14:53

Возобновление программы кредитной поддержки предполагается — Белоусов.

14:53

На 15,5% выше, чем неделей ранее — Голикова о росте заболеваемости ковидом

Рост заболеваемости коронавирусом в России достиг внушительных темпов. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

14:52

Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого — Белоусов.

14:52

Большая просьба к нашим гражданам — воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявила Татьяна Голикова.

14:51

Потери российской экономики могут составить до 60 млрд рублей при введении ограничительных мер, заявил Белоусов.

14:50

Голикова — о ситуации в здравоохранении:

«На сегодняшний день в России развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%».

Цитата канала «Пул№3».

14:49

Мы все прекрасно понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь, нет, поэтому просим поддержать наше предложение — Голикова.

14:48

Путин обдумывает предложения правительства по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в стране.

Цитата из видео «Вести».

14:47

Также регионам окажут поддержку в обеспечении кислородом.

14:46

Речь идёт о централизованной закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационаров.

14:46

Голикова сообщила, что регионам будет оказана помощь.

14:44

Темпы набирает и вакцинация против гриппа, но они пока недостаточны — Голикова.

14:43

Совещание президента России Владимира Путина с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru.

14:43

Регионам предложено продолжить реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. Это, в частности, кратное наращиванием вакцинации — Голикова.

14:43

Голикова назвала причину новой волны коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением ограничительных мер. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

14:42

Для невакцинированных граждан из групп риска рекомендуется ввести режим самоизоляции — Голикова.

14:41

Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов — Голикова.

14:41

В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести с 23 октября — Голикова в обращении к Путину.

14:41

Голикова говорит о необходимости объявления с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней.

14:40

Голикова обнародовала предложение о введении всеобщего локдауна.

14:39

Голикова признала, что меры, необходимые для того, чтобы остановить распространение коронавируса, недостаточные.

14:36

В 79 регионах РФ введена вакцинация граждан, которые имеют наибольший контакт с населением — Голикова.

14:35

Темпы вакцинации от COVID в РФ до сих пор недостаточны — Голикова.

14:34

Голикова назвала страшной цифру в 1000 гибнущих от COVID-19 за сутки в России.

14:32

Голикова сказала, что более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости COVID-19.

14:31

Путин попросил Татьяну Голикову доложить о текущей ситуации.

14:31

Путин начал заседание.