ЕАЭС и поездка в Петербург: рабочий день Владимира Путина – трансляция
Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Санкт-Петербурге принял участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который состоялся в Таврическом дворце. Основная тема форума — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В его работе очно и онлайн приняли участие около 1500 человек.
Кроме того, 14 октября Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, в том числе совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Владимир Путин выступает на третьем Евразийском женском форуме. Он поприветствовал участников мероприятия.
Женщины играют всё более весомую роль в решении мировых задах, отметил президент РФ.
Путин: «Глобальным вызовом стала пандемия коронавируса». Женщины — врачи и медработники — вышли на передовую в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнул президент.
Путин: традиционные семейные ценности — важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.
Путин: «В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. В российской науке доля женщин — почти 40% среди исследователей».
Президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме рассказал о мерах помощи семьям с детьми в России.
Женщинам принадлежит особая роль в определении задач в сфере медицины и охраны здоровья в целом. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
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Путин: личный пример женщин-лидеров вдохновляет многих людей в разных странах мира.
Для России крайне значимо сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
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Россия по некоторым аспектам общественной жизни уже давно стала намного прогрессивнее других стран. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
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Женщины хорошо представлены в наиболее динамично развивающихся отраслях российской экономики. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.
Об этом: Женщина не должна стоять перед выбором между семьёй и карьерой — Путин
Путин — участникам третьего Евразийского женского форума: «Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы. Счастья вам, здоровья, радости вам и вашим близким».
Как сообщает сайт Кремля, в работе третьего Евразийского женского форума принимают очное и онлайн-участие около 1500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поприветствовал участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит 14 октября в формате видеоконференции. В нём принимает участие президент РФ Владимир Путин.
На заседании «ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции», уточняет сайт Кремля.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Несмотря на успехи в борьбе с пандемией, наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации».
Президент Киргизии Садыр Жапаров: «Киргизия продолжит вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве Союза».
Президент РФ Владимир Путин: «Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться».
По словам Владимира Путина, в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%.
Страны ЕАЭС преодолели сложный кризисный период, связанный с эпидемией коронавируса. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Страны ЕАЭС развиваются и растут, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Внешние искусственные ограничения должны стать стимулом для углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Страны ЕАЭС должны начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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Вопреки трудностям, связанным с пандемией коронавируса, интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) развиваются и становятся глубже. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 октября в ходе саммита ЕАЭС.
«Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться», — констатировал российский лидер на саммите, который проходит по видеосвязи.
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«На форуме собрались лучшие из лучших … вместе мы добьемся успеха, я в этом уверена» — председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко.
Население стран ЕАЭС — 184 млн человек, безработица — 4,8%. За 2020 год страны ЕАЭС добыли 600 млн тонн нефти, добыли 750 млрд кубометров газа.
Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил партнерам по ЕАЭС заняться проблемой отсутствия сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка — для исключения манипуляций и скачков цен на продовольственные товары.
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«Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии, информируя о проходящем 14 октября заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
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Общий рынок газа ЕАЭС планируется запустить с 2025 года. В ходе его создания особое внимание «будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам. В частности, порядок биржевых торгов уже разрабатывается вместе с правительствами стран-участниц и национальными биржами».
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС дали старт второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Все запланированные мероприятия первого этапа выполнены.
Среди итогов заседания Высшего Евразийского экономического совета:
Выступая 14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Александр Лукашенко предложил ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита, а также «серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию».
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Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в Алма-Ате (Казахстан).
Ограничительные меры, действующие на Кубе из-за ситуации с коронавирусом, будут частично отменены с 15 ноября. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель 15 октября в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
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