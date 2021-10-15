Президент РФ Владимир Путин 14 октября в Санкт-Петербурге принял участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который состоялся в Таврическом дворце. Основная тема форума — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В его работе очно и онлайн приняли участие около 1500 человек. Кроме того, 14 октября Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. На заседании рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, в том числе совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

12:28 14.10.2021 Владимир Путин выступает на третьем Евразийском женском форуме. Он поприветствовал участников мероприятия.

12:29 14.10.2021 Женщины играют всё более весомую роль в решении мировых задах, отметил президент РФ.

12:30 14.10.2021 Путин: «Глобальным вызовом стала пандемия коронавируса». Женщины — врачи и медработники — вышли на передовую в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнул президент.

12:31 14.10.2021 Путин: традиционные семейные ценности — важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.

12:33 14.10.2021 Путин: «В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. В российской науке доля женщин — почти 40% среди исследователей».

12:34 14.10.2021 Президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме рассказал о мерах помощи семьям с детьми в России.

12:35 14.10.2021 Женщинам принадлежит особая роль в определении задач в сфере медицины и охраны здоровья в целом. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума. Читайте подробнее: Путин обозначил «особую миссию» женщин в сфере здравоохранения

12:36 14.10.2021 Путин: личный пример женщин-лидеров вдохновляет многих людей в разных странах мира.

12:40 14.10.2021 Таврический дворец (сс) Andrew Shiva

12:44 14.10.2021 Для России крайне значимо сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума. Об этом: Путин: традиционные семейные ценности — это залог развития России

12:51 14.10.2021 Россия по некоторым аспектам общественной жизни уже давно стала намного прогрессивнее других стран. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума. Читайте также: «Для нас уже давняя практика и традиция» — Путин о гендерном равенстве в РФ

12:57 14.10.2021 Женщины хорошо представлены в наиболее динамично развивающихся отраслях российской экономики. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума. Об этом: Женщина не должна стоять перед выбором между семьёй и карьерой — Путин

13:23 14.10.2021 Президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего Евразийского женского форума. Цитата из видео. kremlin.ru.

13:30 14.10.2021 Путин — участникам третьего Евразийского женского форума: «Искренне желаю вам успехов и плодотворной работы. Счастья вам, здоровья, радости вам и вашим близким».

13:58 14.10.2021 Как сообщает сайт Кремля, в работе третьего Евразийского женского форума принимают очное и онлайн-участие около 1500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

14:04 14.10.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко поприветствовал участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит 14 октября в формате видеоконференции. В нём принимает участие президент РФ Владимир Путин.

14:08 14.10.2021 На заседании «ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции», уточняет сайт Кремля.

14:11 14.10.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «Несмотря на успехи в борьбе с пандемией, наши страны по-прежнему находятся в сложной ситуации».

14:31 14.10.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров: «Киргизия продолжит вносить свой вклад в дальнейшее развитие интеграционных процессов на пространстве Союза».

14:32 14.10.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Цитата из трансляции

14:39 14.10.2021 Президент РФ Владимир Путин: «Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться».

14:40 14.10.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Цитата из трансляции

14:42 14.10.2021 По словам Владимира Путина, в России по итогам первых шести месяцев 2021 года ВВП увеличился на 4,8%.

14:43 14.10.2021 Страны ЕАЭС преодолели сложный кризисный период, связанный с эпидемией коронавируса. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Почти во всех странах ЕАЭС возобновился экономический рост — Путин

14:45 14.10.2021 Страны ЕАЭС развиваются и растут, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Не только нечестная конкуренция, но и подрыв власти — Путин о сути санкций

14:51 14.10.2021 Внешние искусственные ограничения должны стать стимулом для углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте также: Страны ЕАЭС должны сплотиться перед лицом западных санкций — Путин

15:00 14.10.2021 Страны ЕАЭС должны начать унификацию стандартов по вопросам углеродной отчётности. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Климатическая повестка: Путин призвал ЕАЭС к координации политики

15:17 14.10.2021 Владимир Путин на заседании третьего Евразийского женского форума. Цитата из видео. kremlin.ru

15:43 14.10.2021 Вопреки трудностям, связанным с пандемией коронавируса, интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) развиваются и становятся глубже. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 октября в ходе саммита ЕАЭС. «Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться», — констатировал российский лидер на саммите, который проходит по видеосвязи. Читайте также: В ЕАЭС развивается и углубляется интеграция — Путин

16:13 14.10.2021 Цитата из видео Пленарное заседание на тему «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Совет Федерации

16:48 14.10.2021 «На форуме собрались лучшие из лучших … вместе мы добьемся успеха, я в этом уверена» — председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко.

17:10 14.10.2021 Население стран ЕАЭС — 184 млн человек, безработица — 4,8%. За 2020 год страны ЕАЭС добыли 600 млн тонн нефти, добыли 750 млрд кубометров газа.

17:13 14.10.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил партнерам по ЕАЭС заняться проблемой отсутствия сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка — для исключения манипуляций и скачков цен на продовольственные товары. Об этом: Киргизия предлагает странам ЕАЭС вместе бороться с дефицитом продовольствия

17:46 14.10.2021 Цитата из видео Пленарное заседание на тему «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Источник: Совет Федерации

17:49 14.10.2021 «Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии, информируя о проходящем 14 октября заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Подробности в материале: Минск настаивает на выполнении стратегии ЕАЭС до 2025 года

18:21 14.10.2021 Общий рынок газа ЕАЭС планируется запустить с 2025 года. В ходе его создания особое внимание «будет уделено ценообразованию, развитию биржевой торговли и обеспечению равного доступа к газотранспортным системам. В частности, порядок биржевых торгов уже разрабатывается вместе с правительствами стран-участниц и национальными биржами».

18:22 14.10.2021 По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств ЕАЭС дали старт второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Все запланированные мероприятия первого этапа выполнены.

18:36 14.10.2021 Среди итогов заседания Высшего Евразийского экономического совета: [[[list-0]]]

18:37 14.10.2021 Центр Санкт-Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:44 14.10.2021 Выступая 14 октября на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Александр Лукашенко предложил ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита, а также «серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию». Читайте также: Лукашенко считает несерьёзной продовольственную безопасность ЕАЭС

18:51 14.10.2021 Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 10 декабря в Алма-Ате (Казахстан).

19:59 14.10.2021 Президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего Евразийского женского форума. Цитата из видео. kremlin.ru

21:04 14.10.2021 Цитата из видео «Пленарное заседание на тему «Женщины глобальная миссия в новой реальности». Совет Федерации

22:54 14.10.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Цитата из трансляции

02:15 Ограничительные меры, действующие на Кубе из-за ситуации с коронавирусом, будут частично отменены с 15 ноября. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель 15 октября в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Куба смягчит ограничения для прибывающих в страну

15:19 Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Цитата из трансляции