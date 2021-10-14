Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Страны ЕАЭС развиваются и растут, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«В январе-июне товарооборот между государствами-членами ЕАЭС увеличился почти на треть — 31,9%. А объём внешней торговли Евразийского союза с третьими странами — на четверть», — заявил Путин.

«Таких показателей удалось добиться, несмотря на то, что некоторые страны-члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям некоторых стран. Ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средство для подрыва законных правительств путём создания социальных, экономических и политических проблем», — указал он.