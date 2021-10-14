Минск, , 18:44 — REGNUM Выступая 14 октября заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Александр Лукашенко предложил ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита, а также «серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию».

ЕАЭС

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По мнению официального Минска, для дальнейшего развития агропромышленного комплекса следует внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК. Лукашенко считает нужным обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

В своём выступлении Лукашенко подчеркнул: в ЕАЭС пока слишком мало сделано для импортозамещения. По его мнению, этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Следует выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров», — уверен Лукашенко.

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«Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. А они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов», — уверен руководитель постсоветской республики.

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