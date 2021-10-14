Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Женщины хорошо представлены в наиболее динамично развивающихся отраслях российской экономики. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.

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«В России мы видим широкое присутствие женщин в органах власти, яркие истории предпринимательского успеха. Они составляют большинство в быстрорастущем секторе креативной индустрии — это более 58%, — а также в российской науке, где доля женщин почти 40% среди исследователей», — заявил Путин.

«Совершенно очевидно, что в современных условиях женщины не должны оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания. Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — указал он.