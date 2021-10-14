Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Вопреки трудностям, связанным с пандемией коронавируса, интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) развиваются и становятся глубже. Об этом президент России Владимир Путин заявил 14 октября в ходе саммита ЕАЭС.

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«Несмотря на известные трудности, связанные с пандемией коронавируса, наше интеграционное взаимодействие продолжается и продолжает углубляться», — констатировал российский лидер на саммите, который проходит по видеосвязи.

Путин отметил, что все участники союза заинтересованы в его дальнейшем развитии, они тесно сотрудничают и добиваются результатов, в первую очередь в экономике и торговле. Так, успешно реализуются Стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года, утверждённые в минувшем году.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин констатировал, что почти во всех государствах ЕАЭС возобновился экономический рост. Товарооборот между участниками союза в первые шесть месяцев 2021 года вырос на треть.

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