Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Для России крайне значимо сохранение традиционных семейных ценностей. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.

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«Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, критику в наш адрес — безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свобод самоидентификации, — и тем не менее, я всё-таки убеждён, что традиционные семейные ценности это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», — заявил Путин.