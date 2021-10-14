Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Россия по некоторым аспектам общественной жизни уже давно стала намного прогрессивнее других стран. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на открытии Евразийского женского форума.

Владимир Путин Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США

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«Для России характерно и привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надёжные коллеги для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается», — заявил Путин.

«Повторю то, что для некоторых государств является чуть не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободы женщин — для нашей страны давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества», — указал он.