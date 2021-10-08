Ташкент, , 11:40 — REGNUM В Узбекистане исходят из необходимости не только предотвратить «изоляцию Афганистана», но и активизировать оказание ему гуманитарной помощи. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, отвечая на вопросы журналиста газеты «Правда Востока».

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«Мы открыли границу с этой страной и возобновили поставки товаров первой необходимости — продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии», — указал министр.

Он также подчеркнул, что «Ташкент также выступает за размораживание афганских госактивов в зарубежных банках, призывает мировое сообщество продолжить реализацию в Афганистане социальных, экономических и инфраструктурных проектов».

»Именно с целью решения этих задач официальная делегация Узбекистана вчера, 7 октября, посетила Кабул и провела конструктивные переговоры с руководством и членами временного правительства Афганистана», — подчеркнул Камилов.

Он выразил убеждение, что «продолжение социально-экономического содействия и реализация проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана».

»В конечном счете без решения данных задач практически невозможно обеспечить долговременную стабильность в этой стране и соседних регионах», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.