Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941−1942 годах
30 сентября 2021 года ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Она приурочена к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны, начиная с Подмосковья, для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы.
По прошествии 80 лет данный вопрос остаётся малоизученным, а многие материалы — засекреченными, хотя трудовой фронт как по количеству мобилизованных, так и по масштабу работ был колоссальным даже по современным меркам, а сами рубежи возводились в рекордные сроки.
В работе конференции примут участие российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. Они обсудят оборонительную стратегию СССР, главные внешние угрозы страны и другие вопросы научно-исторического характера, связанные с обороной государства и героизмом тыла.
Этот подвиг народа в тылу впервые отмечен и поднят на государственный уровень в Чувашии, где 2021 год указом главы республики Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.
ИА REGNUM ведёт трансляцию мероприятия.
Онлайн-трансляция конференции на YouTube будет доступна в 12:00.
Научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM открыл главный редактор агентства Модест Алексеевич Колеров.
Глава Чувашии Олег Николаев о возведении оборонительных рубежей: «Это трудовой героизм».
Значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Подробности в материале: Сурский рубеж: глава Чувашии рассказал о трудовом подвиге народа
В целях увековечивания памяти о трудовом героизме в период Великой Отечественной войны в Чувашии 2021 год был объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Об этом: Глава Чувашии рассказал о сохранении памяти о Сурском рубеже в республике
Население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
«Оказалось, что в памяти народной это всё живо. И они хотели вернуться к тем событиям, вспомнить», — сказал парламентарий.
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Строительство Сурского оборонительного рубежа должно напоминать о необходимости защитных рубежей вокруг России и сегодня. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Причем речь идет о обороне не военного, а экономического, научного и культурно-этического характера.
Об этом: Депутат Госдумы заявил о необходимости новых рубежей обороны России
Память о создании Сурского оборонительного рубежа это в первую очередь нравственная задача. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
По мнению парламентария, отсутствие памяти о прошлом ведет к негативным последствиям как для общества, так и для страны.
Читайте подробнее: Депутат Госдумы: память о Сурском рубеже — нравственная задача
В Чувашии появится мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Чувашии появится мемориал строителям Сурского и Казанского рубежей
В конце 2020 и в 2021 году в Чувашии провели комплекс мероприятий, посвящённых сохранению памяти о подвиге строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Подробности в материале: »Мы должны знать и помнить подвиг героев» — глава Чувашии о Сурском рубеже
За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом 30 сентября заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Подробности в материале: «Сказать о судьбе каждого человека» — в России помнят о Сурском рубеже
Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
«Та работа, которую Олег Алексеевич (Николаев, глава Чувашской Республики — прим. ИА REGNUM) организовал в Чувашии, она достойна государственной премии. Это пример для всех субъектов России, это пример для всей страны», — сказал парламентарий.
Читайте подробнее: Аксаков: память о Сурском рубеже в Чувашии — пример для всей страны
Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM способствует не только памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.
«Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие», — сказал Никифоров.
Подробности в материале: Историк оценил роль конференции ИА REGNUM о Сурском рубеже
В России постепенно начинают двигаться в правильном направлении с точки зрения оценки событий Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил советник департамента управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
«Мы постепенно идем в правильном направлении в осмыслении Великой Отечественной войны. Конечно, наши предки и мы сами знаем, что существовало единство фронта и тыла», — сказал Никифоров.
Подробности в материале: Историк заявил о правильном осмыслении Великой Отечественной войны
Сурский рубеж был призван обеспечить оборону второй, заранее подготовленной промышленной базы в восточных регионах СССР на случай потери Москвы. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Об этом: Историк объяснил, что был призван защитить Сурский рубеж
Вопреки распространённому представлению, эвакуация в начале Великой Отечественной войны касалась в первую очередь людей, а не оборудования. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
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СССР сформировал промышленный резерв на случай потери основных европейских промышленных центров задолго до начала Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Основу для промышленного тыла в СССР заложили в 20-х и 30-х годах — историк
СССР заранее готовился к очень тяжёлой войне с Германией на своей территории. Об этом 30 сентября заявил публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
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Представление о том, что в период Великой Отечественной войны оборонительные рубежи в тылу строились в соответствии с заранее продуманным планом, по крайней мере в ряде случаев не подтверждается историческими фактами. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
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Кандидат исторических наук, доцент,
Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является для всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.
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Кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики Федор Козлов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе
Виктор Кладов.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления, Олег Айрапетов.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» минкультуры Чувашии Александр Максимов.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Кандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школы Екатерина Кривоножкина.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ) Ольга Кошкина.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Ведущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» Дмитрий Фадеев.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области
Демид Устинов.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов.
Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM
Конкурс в Чувашии по созданию эскиза памятной медали, посвящённой строительству в 1941—1942 годах Сурского и Казанского рубежей, привлёк «героической темой». А сами участницы строительства рубежей вызвали «сострадание, понимание, удивление и восхищение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил автор памятной медали, народный художник России Геннадий Правоторов.
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У Пензенской области тоже есть своя памятная медаль. Напомним, 19 августа Олег Мельниченко, тогда еще врио губернатора, объявил, что памятный знак «Сурский рубеж» утвержден постановлением врио главы региона и будет вручаться жителям, проявившим самоотверженность при строительстве оборонительной стратегической линии на территории Пензенской области в 1941—1942 годах и возрождении экономики в послевоенные годы (с 1945 по 1956 год).
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В Козловском районе Чувашии продолжается строительство федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который возводится в рамках 80-летия со дня начала строительства Сурского и Казанского рубежей на территории республики. Автором монумента по итогам конкурса стал архитектор Константин Фомин
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В Чувашии в годы Великой Отечественный войны, когда остро не хватало рабочей силы, основным ресурсом развития производства стало увеличение нагрузки и продолжительности рабочего времени. Особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин, которые «превратились в коня, так как пахали сами сохой». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Чувашского института гуманитарных наук Валентины Харитоновой «Трудовой фронт: вклад сельского населения Чувашии в Победу».
Об этом: «Мы превратились в коня»: вклад сельского населения Чувашии в Победу
Из доклада кандидата исторических наук Валентины Харитоновой следует, что накануне войны сельские жители в Чувашии составляли 87,8% всего населения, насчитывалось 1686 колхозов. На фронт ушли 150 тыс. селян, из них 80 тыс. отдали жизнь за Победу. На начало 1943 года в Чувашии в структуре трудовых ресурсов колхозов мужчины и женщины трудоспособного возраста составили соответственно 14,3% и 52,3%, престарелые и больные — 12,5%, подростки (12—16 лет) — 20,9%. Разрешалось мобилизовать школьников и студентов.
На селе в годы Великой Отечественной войны общественно-политическая ситуация была сложной, неоднозначной.
В 1941 году планы по мобилизации на строительство оборонительного рубежа, который проходил по современным Самарской, Ульяновской и Пензенской областям, «опирались на довоенные показатели и не соответствовали реальности». Об этом говорится в докладе ведущего архивиста отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрия Фадеева «Строительство Куйбышевского оборонительного рубежа на территории современной Ульяновской области».
Об этом: Планы мобилизации на оборонительные рубежи «не соответствовали реальности»
Строительство оборонительного рубежа на территории Средней Волги стало трудовым подвигом народа, в том числе более 80 тыс. жителей районов современной Ульяновской области.
При строительстве оборонительных рубежей происходил самовольный уход работников, который был обусловлен, в частности, негативными откликами «о плохом снабжении и условиях труда». Об этом заявил ведущий архивист Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Дмитрий Фадеев.
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Для строителей оборонительного рубежа не было подготовлено жилых помещений, пунктов питания, не организовано снабжение тёплой одеждой.
При строительстве Сурского оборонительного рубежа непосредственное руководство «в полях» возлагалось на управленцев регионального уровня, чьи биографии были «довольно схожи». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, завотделом региональных исследований и этнологии ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия» Павла Учватова.
Подробности в материале: Строители оборонительных рубежей выполняли «патриотический долг»
Сурский оборонительный рубеж охраняли до 1944 года, а «к ликвидации сооружений было решено подойти рационально, сохранив столько ресурсов, сколько возможно». Такую информацию приводит кандидат исторических наук Павел Учватов.
Об этом: К ликвидации Сурского рубежа в 1944 году «подошли рационально» — учёный
Сурский оборонительный рубеж охраняли до 1944 года, а «к ликвидации сооружений было решено подойти рационально, сохранив столько ресурсов, сколько возможно».
Специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов в своём докладе отмечает, что фашистская Германия «высоко оценила трудовой подвиг советского народа в тылу, написав в своих газетах о причинах поражения своих войск в конце 1941 года»:
Одним из менее изученных участков строительства Сурского оборонительного рубежа в 1941—1942 годах является участок, который проходил по территории современной Ульяновской области. Это связано с тем, что в годы Великой Отечественной войны регион входил в состав Куйбышевской области. Об этом заявил специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов.
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Подвиг жителей, которые встали единой стеной на трудовом фронте, сегодня отмечен в том числе присвоением статуса «Городов трудовой доблести». Показательно, что из 44 населённых пунктов, которые за два года получили это звание указом президента Владимира Путина, почти треть — города Поволжья. Именно в Поволжье в 1941 году сеть оборонительных рубежей проходила довольно плотно, опоясывая собой полностью отдельные регионы. Именно регионы Поволжья должны были стать последним бастионом в случае захвата фашистами Москвы и сдержать продвижение врага на Урал.
Кандидат исторических наук Валентина Харитонова отмечает, что в годы Великой Отечественной войны многие колхозники выполняли нормы выработки от 150 до 200%. В 1941 году в Чувашии среднегодовая выработка одним трудоспособным мужчиной составила 247 дней, в 1942 году — 273 дня, женщины выработали соответственно 142 и 181 день, нетрудоспособные члены колхозов — 68 и 88 дней. Появился специальный термин «двухсотник»: речь шла о работнике, выполняющем две и больше нормы за одну смену.
Кандидат исторических наук Василь Сакаев отметил, что Волжский оборонительный рубеж в Татарской АССР не соответствовал первоначально задуманным показателям. Из доклада следует, что объёмы земляных работ вместо запланированных 20 млн кубометров составили только 5 млн:
Кандидат исторических наук Василь Сакаев в докладе отмечает, что в Татарии из-за непродуманности действий руководителей на ВПС № 3 из 11 тыс. присланных рабочих оказалось 67 женщин, беременных на 8-м месяце, 234 человека — больных и калек, а также 2433 человека — не имеющих зимней одежды и обуви.
Тяжелые условия работы вызывали массовое недовольство строителей рубежа в Татарии, говорится в докладе кандидата исторических наук Василя Сакаева:
В Татарии при мобилизации населения на строительство оборонительного рубежа в 1941 году бюро обкома принимало непродуманные решения. В результате на трудовой фронт направлялись не только физически здоровые люди, но и калеки, старики, дети и беременные женщины. Об этом заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) Василь Сакаев.
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В Горьковской области 80 особо отличившихся участников строительства оборонительных рубежей были награждены орденами и медалями. 10 186 строителей оборонительного рубежа отмечены Почётными грамотами Горьковского городского комитета обороны.
В Горьковской области (ныне Нижегородская область) при строительстве оборонительных рубежей в 1941—1942 годах работало более 500 тыс. человек, из них более 10 тыс. человек отмечены наградами. Такие сведения приводятся в докладе заместителя директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марины Марченко.
Подробности в материале: «Люди преодолевали мерзлоту» на оборонительных рубежах — архивист о войне
Замдиректора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марина Марченко в своём докладе отмечает, что люди трудилась с полной отдачей. Колхозник Краснобаковского района Горьковской области Иван Арсеньевич Смирнов ПС-14 выполнял норму на 600−700%, вынимая до 15 кубометров земли за смену. Хорошо работали в лесу на заготовке срубов уренцы под руководством секретаря Уренского райкома ВКП (б) Н. И. Лобанова: они обеспечили не только свой участок, но и соседние.
По постановлению Горьковского обкома ВКП (б) на строительстве оборонительного рубежа редакцией газеты «Горьковская коммуна» три раза в неделю выпускалась многотиражная газета «За родину». На всех участках полевых сооружений была проведена большая работа по развитию низовой печати.
В Горьковской области для строительства оборонительных рубежей 17 ноября 1941 года создано 13-е Управление оборонительных работ Наркомата обороны СССР и 16 полевых строительств. На работы по сооружению Горьковского обвода и Окского рубежа мобилизованы колхозники, инженерно-технические работники, служащие и рабочие и члены их семей, домохозяйки, студенты вузов, техникумов, учащиеся ремесленных училищ и 9−10-х классов средних школ.
По данным архивистов, в Горьковской области более 40 предприятий включились в производство заказов для нужд оборонительного рубежа. Ежедневно в обком партии поступали сводки о выполнении заказов на «ежи» и железобетонные изделия, в том числе колпаков для дзотов.
При возведении оборонительных рубежей в Горьковской (Нижегородской) области катастрофически не хватало тёплой однажды и обуви. Для этого организованы артели сапожников. Такие данные приводит в своём докладе заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГКУ ГОПАНО) Марина Марченко.
Подробности в материале: На оборонительных рубежах для строителей плели лапти — архивист
В Государственном архиве современной истории Чувашии рассекреченные документы, касающиеся строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, вошли в выставку документов «Героический подвиг народа в тылу в архивных документах», электронную выставку документов «Трудовой подвиг жителей Чувашии» и в сборник документов «Протянули на сотни километров противотанковые рвы и заграждения…»
В Чувашии 10% исследователей, которые изучают архивные данные, занимаются вопросами истории строительства в 1941—1942 годах Сурского и Казанского рубежей. Об этом заявил заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов Государственного архива современной истории (ГАСИ) Чувашии Александр Максимов.
Об этом: По истории Сурского рубежа в Чувашии за год рассекречено 37 дел
По словам кандидата исторических наук Виктора Кладова, на территории Марийской АССР по итогам приемки иногда приходилось переделывать до 25% сооружений. Из-за низкого качества произведенных работ до 60% построек на берегу Волги были уничтожены первым весенним половодьем.
При строительстве оборонительных рубежей в 1941 — 1942 годы проблемы, с которыми сталкивались в регионах, были схожи. Об этом заявил кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» Виктор Кладов.
Об этом: Историк назвал проблемы при строительстве оборонительных рубежей в Поволжье
В 2022 году будет отмечаться 80-летняя годовщина завершения строительства Пензенского обвода. Система военно-инженерных укреплений, предназначенных для защиты Пензы от возможного нападения немецко-фашистских войск, ранее не являлась предметом специального научного исследования, отмечает кандидат исторических наук Виктор Кладов. По его словам, внимание краеведов, как правило, привлекала история Пензенского оборонительного рубежа, а история оборонного строительства в Пензе «как самостоятельная научная проблема до сих пор не получила должного рассмотрения».
28 ноября 1941 года на заседании Пензенского городского комитета обороны было решено начать строительство оборонительного рубежа на ближних подступах к областному центру. Трасса непосредственного рубежа обороны была размечена по внешнему обводу Пензы через пригородные слободы — Черкасскую и Конную — на ипподром, а далее через овраги (улица Подгорная) — к поселку Ахуны. Рубеж, названный «промежуточным», проходил через Весёловку, Кривозерье и Терновку.
По теме оборонительных рубежей, которые возводились в 1941 — 1942 годах, в Чувашии проделана «огромная работа». Это доказала проведённая в ИА REGNUM научная конференция. Работа по теме Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет продолжена, заявил журналистам глава Чувашии Олег Николаев.
Об этом: Работа по теме Сурского рубежа будет продолжена — глава Чувашии
Кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного педагогического университета Евгений Касимов в своём выступлении остановился на фальсификации исторических источников:
«Речь идет о том, что в связи с памятными мероприятиями школьникам и студентам давались задания собрать воспоминания родственников об участии в строительстве рубежей. При этом выполнить данное задание было крайне желательно. В итоге смышленые школяры находили в интернете воспоминания жителей, допустим Пензенской области или районов Чувашии, и несколько их перерабатывали, в основном убирая часть деталей. С рядом подобных фактов пришлось столкнуться при подготовке книги о возведении оборонительных рубежей в Чувашии. Школьники и студенты в этом же не видят ничего страшного: подумаешь, придумали, там все равно у всех одинаково: копали и копали, даже в самую холодную погоду».
При освещении в интернете истории возведения оборонительных сооружений «есть опасность создания мифологизированной истории», предостерёг кандидат исторических наук Евгений Касимов.
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