30 сентября 2021 года ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества (РВИО) проводит научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Она приурочена к 80-летию строительства рубежей обороны в начальный период Великой Отечественной войны, которые возводились в ряде регионов страны, начиная с Подмосковья, для сдерживания натиска фашистских войск в случае прорыва обороны Москвы. По прошествии 80 лет данный вопрос остаётся малоизученным, а многие материалы — засекреченными, хотя трудовой фронт как по количеству мобилизованных, так и по масштабу работ был колоссальным даже по современным меркам, а сами рубежи возводились в рекордные сроки. В работе конференции примут участие российские историки и публицисты, сотрудники архивных служб, преподаватели вузов, а также представители органов государственной власти РФ и субъектов. Они обсудят оборонительную стратегию СССР, главные внешние угрозы страны и другие вопросы научно-исторического характера, связанные с обороной государства и героизмом тыла. Этот подвиг народа в тылу впервые отмечен и поднят на государственный уровень в Чувашии, где 2021 год указом главы республики Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. ИА REGNUM ведёт трансляцию мероприятия. Онлайн-трансляция конференции на YouTube будет доступна в 12:00.

Иван Шилов ИА REGNUM

11:30 30.09.2021 Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг. [Иван Шилов © ИА REGNUM]

11:49 30.09.2021 Программа конференции. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:12 30.09.2021 Научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM открыл главный редактор агентства Модест Алексеевич Колеров.

12:17 30.09.2021 Глава Чувашии Олег Николаев о возведении оборонительных рубежей: «Это трудовой героизм».

12:47 30.09.2021 Глава Чувашии Олег Николаев © ИА REGNUM

13:03 30.09.2021 Значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Подробности в материале: Сурский рубеж: глава Чувашии рассказал о трудовом подвиге народа

13:10 30.09.2021 В Чувашии заложен камень мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. rvio.histrf.ru

13:19 30.09.2021 В целях увековечивания памяти о трудовом героизме в период Великой Отечественной войны в Чувашии 2021 год был объявлен Годом, посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Об этом: Глава Чувашии рассказал о сохранении памяти о Сурском рубеже в республике

13:27 30.09.2021 Население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. «Оказалось, что в памяти народной это всё живо. И они хотели вернуться к тем событиям, вспомнить», — сказал парламентарий. Читайте также: Депутат отметил народную память о Сурском рубеже в Чувашии

13:28 30.09.2021 Строительство Сурского оборонительного рубежа должно напоминать о необходимости защитных рубежей вокруг России и сегодня. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Причем речь идет о обороне не военного, а экономического, научного и культурно-этического характера. Об этом: Депутат Госдумы заявил о необходимости новых рубежей обороны России

13:34 30.09.2021 Память о создании Сурского оборонительного рубежа это в первую очередь нравственная задача. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. По мнению парламентария, отсутствие памяти о прошлом ведет к негативным последствиям как для общества, так и для страны. Читайте подробнее: Депутат Госдумы: память о Сурском рубеже — нравственная задача

13:39 30.09.2021 Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

13:47 30.09.2021 В Чувашии появится мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Чувашии появится мемориал строителям Сурского и Казанского рубежей

13:50 30.09.2021 Глава Чувашии Олег Николаев © ИА REGNUM

13:51 30.09.2021 Сохранившийся рубеж обороны в Ядринском районе. Администрация Чебоксар

14:01 30.09.2021 В конце 2020 и в 2021 году в Чувашии провели комплекс мероприятий, посвящённых сохранению памяти о подвиге строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Подробности в материале: »Мы должны знать и помнить подвиг героев» — глава Чувашии о Сурском рубеже

14:18 30.09.2021 За минувший год в Чувашии и России в целом развернулась бурная деятельность, направленная на сохранение памяти о подвигах строителей Сурского рубежа. Об этом 30 сентября заявила председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Подробности в материале: «Сказать о судьбе каждого человека» — в России помнят о Сурском рубеже

14:29 30.09.2021 Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. «Та работа, которую Олег Алексеевич (Николаев, глава Чувашской Республики — прим. ИА REGNUM) организовал в Чувашии, она достойна государственной премии. Это пример для всех субъектов России, это пример для всей страны», — сказал парламентарий. Читайте подробнее: Аксаков: память о Сурском рубеже в Чувашии — пример для всей страны

14:38 30.09.2021 Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM способствует не только памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров. «Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие», — сказал Никифоров. Подробности в материале: Историк оценил роль конференции ИА REGNUM о Сурском рубеже

14:40 30.09.2021 Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

14:42 30.09.2021 Кандидат исторических наук,советник департамента Управления Президента РФ по общественным проектамЮрий Никифоров. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

14:48 30.09.2021 В России постепенно начинают двигаться в правильном направлении с точки зрения оценки событий Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил советник департамента управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. «Мы постепенно идем в правильном направлении в осмыслении Великой Отечественной войны. Конечно, наши предки и мы сами знаем, что существовало единство фронта и тыла», — сказал Никифоров. Подробности в материале: Историк заявил о правильном осмыслении Великой Отечественной войны

14:48 30.09.2021 Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

14:49 30.09.2021 Строительство оборонительного рубежа

14:56 30.09.2021 Сурский рубеж был призван обеспечить оборону второй, заранее подготовленной промышленной базы в восточных регионах СССР на случай потери Москвы. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Об этом: Историк объяснил, что был призван защитить Сурский рубеж

15:00 30.09.2021 Книги об истории строительства Сурского рубежа. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

15:10 30.09.2021 Алексей Исаев, кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

15:23 30.09.2021 Вопреки распространённому представлению, эвакуация в начале Великой Отечественной войны касалась в первую очередь людей, а не оборудования. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Читайте также: Новая промышленная база была готова задолго до эвакуации — историк о войне

15:42 30.09.2021 СССР сформировал промышленный резерв на случай потери основных европейских промышленных центров задолго до начала Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Читайте подробнее: Основу для промышленного тыла в СССР заложили в 20-х и 30-х годах — историк

16:08 30.09.2021 Доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

16:19 30.09.2021 СССР заранее готовился к очень тяжёлой войне с Германией на своей территории. Об этом 30 сентября заявил публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Об этом: Сурский рубеж ответил на вопрос, ждал ли СССР упреждающий удар — историк

16:24 30.09.2021 Михаил Демурин, публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUM. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

18:06 30.09.2021 Представление о том, что в период Великой Отечественной войны оборонительные рубежи в тылу строились в соответствии с заранее продуманным планом, по крайней мере в ряде случаев не подтверждается историческими фактами. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Подробности в материале: Решения об оборонительных рубежах в тылу СССР: паника или продуманный план?

18:07 30.09.2021 Кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василь Сакаев. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

19:37 30.09.2021 Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является для всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Читайте подробнее: Аксаков: Сурский рубеж напоминает об актуальности многоуровневой защиты

20:12 30.09.2021 Депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:31 Доктор политический наук, обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:33 Кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности Государственного исторического архива Чувашской Республики Федор Козлов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:35 Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе Виктор Кладов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:39 Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, факультет государственного управления, Олег Айрапетов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:41 Заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики» минкультуры Чувашии Александр Максимов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:44 Кандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школы Екатерина Кривоножкина. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:46 Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева (МарНИИЯЛИ) Ольга Кошкина. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:48 Ведущий архивист отдела использования и публикации документов ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» Дмитрий Фадеев. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:50 Специалист Института истории и культуры Центра стратегических исследований Ульяновской области Демид Устинов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

06:52 Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» Евгений Касимов. Фото Ярослава Чингаева © ИА REGNUM

07:12 Конкурс в Чувашии по созданию эскиза памятной медали, посвящённой строительству в 1941—1942 годах Сурского и Казанского рубежей, привлёк «героической темой». А сами участницы строительства рубежей вызвали «сострадание, понимание, удивление и восхищение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил автор памятной медали, народный художник России Геннадий Правоторов. Читайте также: Автора медали в честь Сурского рубежа восхитили «женщины, могучие духом»

07:15 У Пензенской области тоже есть своя памятная медаль. Напомним, 19 августа Олег Мельниченко, тогда еще врио губернатора, объявил, что памятный знак «Сурский рубеж» утвержден постановлением врио главы региона и будет вручаться жителям, проявившим самоотверженность при строительстве оборонительной стратегической линии на территории Пензенской области в 1941—1942 годах и возрождении экономики в послевоенные годы (с 1945 по 1956 год). Читайте также: В Пензенской области учредили памятный знак за Сурский рубеж

07:18 В Козловском районе Чувашии продолжается строительство федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который возводится в рамках 80-летия со дня начала строительства Сурского и Казанского рубежей на территории республики. Автором монумента по итогам конкурса стал архитектор Константин Фомин Читайте также: Автора мемориала «Строителям безмолвных рубежей» вдохновили подвиги деда

07:57 Научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM. Фото Ярослава Чингаева (c)ИА REGNUM

08:18 В Чувашии в годы Великой Отечественный войны, когда остро не хватало рабочей силы, основным ресурсом развития производства стало увеличение нагрузки и продолжительности рабочего времени. Особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин, которые «превратились в коня, так как пахали сами сохой». Об этом говорится в докладе кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Чувашского института гуманитарных наук Валентины Харитоновой «Трудовой фронт: вклад сельского населения Чувашии в Победу». Об этом: «Мы превратились в коня»: вклад сельского населения Чувашии в Победу

08:19 Из доклада кандидата исторических наук Валентины Харитоновой следует, что накануне войны сельские жители в Чувашии составляли 87,8% всего населения, насчитывалось 1686 колхозов. На фронт ушли 150 тыс. селян, из них 80 тыс. отдали жизнь за Победу. На начало 1943 года в Чувашии в структуре трудовых ресурсов колхозов мужчины и женщины трудоспособного возраста составили соответственно 14,3% и 52,3%, престарелые и больные — 12,5%, подростки (12—16 лет) — 20,9%. Разрешалось мобилизовать школьников и студентов.

08:31 На селе в годы Великой Отечественной войны общественно-политическая ситуация была сложной, неоднозначной. [[[quote-0]]]