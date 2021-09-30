Москва, , 14:56 — REGNUM Сурский рубеж был призван обеспечить оборону второй, заранее подготовленной промышленной базы в восточных регионах СССР на случай потери Москвы. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, военный историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Что защищал Сурский рубеж? Сразу на карте видно, что он защищает — он защищает Казань. Что такое Казань? Это сороковой завод пороховой, 124-й завод авиационный, которым руководил никто иной как Каганович, брат наркома… Казань осталась единственным пороховым заводом, не потерянным в результате летне-осенней кампании 1941 года», — заявил Искаев.

При этом он подчеркнул, что вторая промышленная база к началу Великой Отечественной войны на востоке уже существовала — ещё до того, как началась эвакуация заводов.